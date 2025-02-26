Томас Бах отказался от членства в МОК после 34 лет работы

Международный олимпийский комитет принял отставку Томаса Баха с поста члена организации. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Решение об отставке вступит в силу после 23 июня. В этот день Бах передаст полномочия своему преемнику, которого выберут в марте на 143-й сессии организации в Греции.

Глава МОК сложит полномочия спустя 34 года после первого избрания. Его назначили на этот пост в 1991 году.

Бах подал заявление в исполком об отставке с поста члена МОК на этой неделе. Он решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией.

В 1976 году Бах стал олимпийским чемпионом по фехтованию в командной рапире. Также он чемпион мира и призером мировых первенств.

Международный олимпийский комитет ранее призвал международные федерации зимних видов спорта допустить россиян до квалификационных соревнований к Олимпийским играм — 2026.