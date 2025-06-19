Толпа мужчин изнасиловала туристку на глазах связанного жениха в Индии

Поездка на популярный индийский пляж Гопалпур обернулась групповым изнасилованием для 20-летней студентки и избиением ее жениха. Как сообщило издание Maeil Business Newspaper , полиция задержала 10 напавших на пару мужчин, среди которых оказались четверо несовершеннолетних.

Молодая пара приехала на пляж для участия в музыкальном фестивале. Через час после прибытия они решили пройтись по побережью, где на них напала группа мужчин.

Злоумышленники связали парня, семь человек начали его избивать, а остальные оттащили девушку в сторону и изнасиловали.

Полицейские задержали подозреваемых через три дня после нападения. Начальник полиции Берхампура Сарабана Вивек заявила, что среди подозреваемых оказались четверо 17-летних подростков. Она подчеркнула, что Верховный суд разрешил привлекать несовершеннолетних за тяжкие преступления наравне со взрослыми.

Также местный отдел полиции потребовал от властей провинции выделить дополнительные автомобили для усиления патрулирования побережья и пресечения подобных нападений.

В минувший вторник, 17 июня, апелляционный суд Италии приговорил к пожизненному заключению банкира Давиде Фонтану за убийство модели Кэрол Мальтези в 2022 году. У пары были отношения, но девушка решила переехать в другую провинцию, чтобы жить рядом с шестилетним сыном.

Банкир обманом пригласил ее в съемную квартиру под предлогом записи порноролика. Когда Мальтези приехала по адресу, Фонтану 13 раз ударил ее молотком и перерезал горло. Труп расчленил и несколько месяцев хранил в морозильной камере.