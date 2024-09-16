Толпа мигрантов с мачете и арматурой напала на семью охотников во Франции

JDD: 60 мигрантов с мачете и арматурой напали на хижину французских охотников

Десятки вооруженных мигрантов напали на трех взрослых и трехлетнего ребенка в коммуне Тарденген на севере Франции. Об этом сообщило издание Le Journal du Dimanche .

Мигранты пришли «отомстить» за то, что французская полиция не позволила им пересечь Ла-Манш. Вооруженные мачете и арматурой, они набросились на автомобили охотников, разбили лобовые стекла и похитили вещи. Затем они кинулись к укрытию, где забаррикадировались люди.

«Мигрантам удалось разбить окно хижины, а один из них обезглавил забежавшую внутрь утку», — уточнили журналисты.

Прибывшие на место происшествия правоохранители вывели взрослых и ребенка. Как отметили журналисты, охотники не использовали оружие против мигрантов.

Ранее обстановка с наплывом нелегалов в Великобритании серьезно усугубилась после гибели 12 мигрантов в Ла-Манше. Зарубежные СМИ писали, что ситуация выходит из-под контроля.