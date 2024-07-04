«Подавился, как собака костью». Трамп высмеял провал Байдена на дебатах

Трамп высмеял оправдания Байдена после провальных дебатов

Фото: РИА «Новости»

Бывший лидер США Дональд Трамп не поверил в оправдания нынешнего главы страны Джо Байдена после неудачного выступления на предвыборных дебатах. Об этом кандидат в президенты написал в своей соцсети Truth Social.

«Он подавился, как собака костью, во время дебатов. А потом притворился, что дело в „международной поездке“, после которой он отдыхал 12 дней, а потом и вовсе обвинил „простуду“», — сообщил Трамп.

По его словам, все это свидетельствует о том, что Байден не может занимать самый высший государственный пост в США.

Сторонники действующего американского лидера признали его неудачу на дебатах. После мероприятия демократы запаниковали.

Также выступление Байдена раскритиковали сотрудники дипмиссий Европы, Азии и Ближнего Востока. Они назвали речь президента США резонансной.

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