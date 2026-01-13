«Только Кузькина мать». Дипломатам дали совет в общении с Западом

Российским дипломатам нужно начать разговаривать с Западом с позиции силы. Такое мнение в телеграм-канале озвучила актриса Яна Поплавская.

По ее словам, пора забыть о классической дипломатии, на принципах которой воспитали руководство МИД.

«Мир больше не живет по этим принципам. Они просто смеются в лицо нашим дипломатическим „классикам“. Этот факт давно надо было принять, еще после событий 2014 года. Мягкая сила никогда не работала. Только жесткая рука, только Кузькина мать», — написала общественник.

Поплавская добавила, что нынешние западные дипломаты — не выпускники дипломатических академий, а политическое «быдло».

«С ними надо говорить прямо и жестко, на языке силы!» — заключила она.

