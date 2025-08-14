Только для взрослых. Карл III выпустил эксклюзивную игрушку
Карл III выпустил ограниченную серию плюшевых медведей за 25 тысяч рублей
Король Великобритании Карл III выпустил на рынок лимитированного плюшевого медведя HM King Charles III стоимостью 224,17 фунта стерлингов (около 25 тысяч рублей). Об этом сообщил Sky News.
Британский монарх продает плюшевую версию «самого себя» в своем сувенирном магазине Highgrove House and Gardens. Королевский сувенир создан в Англии компанией Merrythought, ранее выпустившей культового медвежонка Паддингтона.
На сайте магазина указано, что эксклюзивная игрушка изготовлена из «тончайшего мохерового плюша серебристого цвета в сочетании с мягким хлопковым бархатом, что придает ему роскошный вид».
На левой лапе медведя вышит золотом королевский вензель. У него голубые глаза и вышитая вручную улыбка. Медведя украшает орденская лента и точная копия звезды ордена Подвязки, который монарх надевал на свою коронацию.
«Этот коллекционный плюшевый мишка, выпущенный ограниченным тиражом, посвящен роли короля Карла III как монарха и преданного служителя Королевских военно-воздушных и Королевских военно-морских сил», — заявили в Highgrove House.
Таких медведей выпустят всего 1948. Каждый будет иметь сертификат подлинности. Игрушки упакуют в роскошные подарочные коробки.
Телеканал напомнил, что в 2023 году принц Гарри в своих мемуарах рассказывал о привязанности отца к его детскому плюшевому мишке Тедди, с которым Карл III и сейчас путешествует. Игрушку уже не раз чинили, а ухаживать за ней доверили доверенному камердинеру Майклу Фоссету.
