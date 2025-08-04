Принц Гарри опроверг драку с принцем Эндрю из-за слов о жене

Принц Гарри отрицает драку с принцем Эндрю в 2013 году, когда все члены королевской семьи Великобритании собирались вместе. Об этом сообщило The Guardian.

В британских СМИ обнародовали отрывок биографии принца Эндрю. В нем упомянули бурную ссору, которая переросла в драку. Конфликт якобы произошел из-за фразы, которую первый сказал за спиной второго.

Принц Гарри потребовал от принца Эндрю повторить ему все в лицо. В итоге он разбил нос родственнику, прежде чем их разняли.

Автор биографии Эндрю Лоуни заявил, что принц Эндрю часто делился сомнениями по поводу прочности брака его племянника с Меган Маркл. Он считал, что этот союз «не продлится дольше месяца».

По словам Лоуни, принц Эндрю заявлял, что родственник «сошел с ума» и совершил огромную ошибку.

Ранее стало известно, что принц Гарри хотел сменить фамилию Маунтбаттен-Виндзор, унаследованную от Карла III, на Спенсер. Но родственники отговорили его от этого.