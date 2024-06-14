Токаев заявил о рекордном товарообороте между Казахстаном и США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и торговый представитель США Кэтрин Тай обсудили расширение экономического сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Визит Тай имеет важное значение, отметил Токаев. За последние 30 лет США и Казахстан укрепили стратегическое партнерство в таких областях как торговля, инвестиции, права человека и безопасность.

«В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг рекордной отметки в 4,1 миллиарда долларов, показав 30-процентный рост», — заявил президент Казахстана.

Сейчас в стране успешно работают свыше 600 американских компаний, добавил он.

В конце мая Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической и транспортно-логистической сферах.