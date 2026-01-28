Токаев заявил, что сопредельная страна вывела через Казахстан 14 млрд долларов

Казахстанский банк помог сопредельной стране вывести почти 14 миллиардов долларов. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве финансового мониторинга, сообщила пресс-служба главы государства.

По его словам, руководитель агентства Жанат Элиманов доложил, что в 2025 году через один из местных банков перевели из сопредельной страны внушительную сумму. Токаев назвал случившееся возмутительным.

«Необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков», — сказал он.

Эту работу будут вести совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком Казахстана.

Ранее стало известно, что в 2026 году к Казахстану перейдет председательство в Евразийском экономическом союзе.