Председательство в ЕАЭС перейдет к Казахстану в 2026 году

Председательство в Евразийском экономическом союзе в 2026 году перейдет к Казахстану. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам саммита в Санкт-Петербурге.

«Согласно порядку, это почетное право переходит к Республике Казахстан. Я уверен, что председательство Астаны привнесет новый мощный импульс в развитие евразийской экономической интеграции», — сказал он.

Лукашенко добавил, что на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сможет по желанию рассказать о приоритетах на следующий год.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин назвал ЕАЭС самодостаточным центром многополярного мира.