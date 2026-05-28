Токаев заявил, что Россию и Казахстан связывают братские и дружественные узы

Казахстан и Россию связывают братские и дружественные отношения, их объединяет богатое историческое прошлое. Об этом завил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках переговоров в узком составе с российским лидером Владимиром Путиным, который прибыл в Астану с государственным визитом, его процитировал ТАСС .

«Мы являемся друзьями, братьями. У нас очень много общего, в том числе богатое историческое прошлое, культурные традиции, менталитет», — сказал Токаев.

Он поблагодарил Путина за визит и напомнил, как накануне, во время неформальной встречи, политики много говорили и вспоминали историю. Глава Казахстана подчеркнул, что народы обеих стран заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве.

«Нам нужен мир, чтобы дальше развиваться, успешно развиваться», — сказал Токаев.

Владимир Путин в заявил, что отношения между Россией и Казахстаном достигли стадии всеобъемлющего стратегического партнерства.