Токаев: визит Путина в Астану привлек мировое внимание

Визит российского лидера Владимира Путина в Астану привлек внимание международного сообщества, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил ТАСС .

«Благодарю вас за данный государственный визит. Он привлек огромное внимание со стороны и нашей общественности, и, полагаю, зарубежной общественности, профессионалов, международников», — отметил Токаев на переговорах с российским коллегой.

Ранее президент Казахстана высоко оценил переговоры, которые прошли в узком формате.

В ходе встречи состоялось подписание соглашения о строительстве атомной электростанции в республике. Работы выполнит «Росатом».