Токаев уволил главу службы внешней разведки и антитеррора Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу службы внешней разведки и антитеррора КНБ Руслана Сейсембаева. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан — начальника службы антитеррора», — сообщили в пресс-службе.

Также свой пост покинул Аскар Амерханов. Он занимал должность заместителя председателя комитета национальной безопасности Казахстана.

Сейсембаев руководил службой антитеррора с апреля 20023 года, он имеет звание генерал-майора национальной безопасности. Амерханов работал директором службы внешней разведки с начала апреля 2023 года.

В начале сентября президент Казахстана заявил, что на территории республики граждан не притесняют по языковому, конфессиональному, этническому или социальному признакам.