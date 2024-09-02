Президент Казахстана отверг притеснения в республике по языковому признаку

Токаев: в Казахстане нет притеснений по этническому признаку

Фото: РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на территории республики граждан не притесняют по языковому, конфессиональному, этническому или социальному признакам. Об этом сообщило РИА «Новости».

Любые попытки разжечь конфликт на фоне культурных и языковых различий остановят правоохранительные органы, добавил Токаев.

«Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан», — заявил президент.

Глава республики отметил, что некоторые лица, действующие из-за границы, пытаются манипулировать общественным мнением. Их цель — посеять раздор в Казахстане, эти попытки обречены на провал, добавил Токаев.

«У нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких фобий. Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество», — сказал казахстанский лидер.

Ранее Токаев назвал глупостью нагнетание истерии вокруг русского языка в стране, добавив, что русский язык является государственным в республике.

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