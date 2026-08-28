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    Токаев усомнился в способности Совбеза ООН обеспечивать мир

    Фото: РИА «Новости»

    Совет Безопасности ООН перестал выполнять свою миссию по обеспечению мира и стабильности как на глобальном, так и на региональном уровне. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии курултая — нового однопалатного парламента республики.

    По словам Токаева, крупные государства утратили доверие друг к другу, что негативно сказалось на работе всей Организации Объединенных Наций. Политик отметил, что события в мире сегодня развиваются непредсказуемо, хаотично и вовлекают почти все страны и народы.

    Глава республики добавил, что на этом фоне на передний план вышли региональные объединения.

    «Более заметными на мировой арене стали государства, которые принято называть „средними державами“. К этой категории стран отнесен Казахстан», — пояснил Токаев.

    Ранее правительство республики сложило полномочия перед началом работы вновь избранного курултая.