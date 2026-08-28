360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Правительство Казахстана сложило полномочия перед началом работы курултая

    Фото: РИА «Новости»

    В связи с началом работы нового однопалатного парламента Казахстана (курултая) правительство республики сложило свои полномочия. Это следует из указа президента республики Касым-Жомарта Токаева.

    Кабмин должен уйти в отставку перед новым созывом курултая в соответствии со статьей 69 Конституции.

    «Постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан», — заявили в документе.

    Указ начал действовать с момента подписания. До этого президент уже анонсировал предстоящие перестановки в правительстве.

    Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой партии «Адилет» на парламентских выборах в республике. Он отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования показали широкую поддержку политики государства со стороны граждан.