Правительство Казахстана сложило полномочия перед началом работы курултая

В связи с началом работы нового однопалатного парламента Казахстана (курултая) правительство республики сложило свои полномочия. Это следует из указа президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Кабмин должен уйти в отставку перед новым созывом курултая в соответствии со статьей 69 Конституции.

«Постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан», — заявили в документе.

Указ начал действовать с момента подписания. До этого президент уже анонсировал предстоящие перестановки в правительстве.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой партии «Адилет» на парламентских выборах в республике. Он отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования показали широкую поддержку политики государства со стороны граждан.