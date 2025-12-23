Токаев пригласил Трампа в Казахстан

В ходе беседы президенты обсудили состояние двусторонних отношений между Казахстаном и США, а также актуальные международные вопросы, включая ситуацию вокруг конфликта на Украине. Токаев подтвердил готовность Астаны к полной реализации договоренностей, достигнутых во время его визита в Вашингтон в ноябре текущего года.

Говоря об украинской проблематике, президент Казахстана отметил сложность ее урегулирования, подчеркнув, что ключевым остается территориальный вопрос, требующий компромиссов с обеих сторон с учетом реальной обстановки. Он добавил, что Казахстан не претендует на роль посредника, но при необходимости готов предоставить переговорную площадку.

В завершение разговора Токаев высоко оценил лидерские качества американского президента и выразил уверенность, что возможный визит Дональда Трампа в Казахстан станет знаковым событием.

Американская сторона пока не сообщала, принял ли президент США это приглашение. При этом глава Белого дома рассказал, что лидеров Казахстана и Узбекистана пригласят на саммит G20 в Майами в 2026 году.