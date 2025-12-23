Трамп пообещал сделать Токаева и Мирзиеева гостями G20 в Майами

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев получат от США приглашение на саммит G20 в Майами. Такое обещание дал американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«В следующем году США будут принимать саммит G20, и мы направим приглашения обоим этим лидерам присоединиться к нам в качестве гостей на этом очень важном мероприятии в Майами!» — написал глава Белого дома.

Он пояснил, что общался с Токаевым и Мирзиеевым по телефону. Стороны в том числе обсудили, насколько важно достичь мира в текущих конфликтах, поговорили о торговле и возможном взаимовыгодном сотрудничестве.

«Мы обсудили <…> расширение торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами находятся на высочайшем уровне», — подчеркнул Трамп.

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин отмечал, что на саммите «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге некоторые недружественные государства выступали за экономическое сотрудничество с с Россией.