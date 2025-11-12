Токаев пригласил Путина в Казахстан

Президент Владимир Путин согласился приехать с госвизитом в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским коллегой предложил ему посетить страну с официальным визитом в 2026 году.

«Дело, как вы правильно сказали, не в протокольных деталях, а в сути. Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить за их должной реализацией, это крайне важно. Еще раз благодарю за гостеприимство», — уточнил он.

Путин ответил, что с удовольствием приедет в Казахстан.

«Казахстан и Россия — ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами», — рассказал он во время встречи.

Ранее лидеры двух стран провели официальный ужин, после которого побеседовали за чашкой чая в неформальной обстановке. Токаев обратил внимание, что сотрудничество России и Казахстана носит характер стратегического партнерства.