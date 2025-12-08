Токаев попал в неловкую ситуацию из-за массажа простаты в X

Непоправимую ошибку в цифровом пространстве сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он прокомментировал необычный пост в соцсети Х . Публикация продвигала женщину-медика, специализирующуюся на массаже простаты. Помимо текста, в посте прикрепили соответствующее фото.

Токаев оставил всего две буквы: «То». Другие пользователи моментально отреагировали и дружелюбно поприветствовали Токаева. Некоторые просто здоровались с политиком, а некоторые оставляли ироничные комментарии.

«Хотел написать „Тоже хочу“, но отвлекся после первых двух букв», «Интересы понятны…», «Может, это он на фото, вот и комментирует», — шутили юзеры.

Также среди комментаторов были и те, кто отнесся к Токаеву с пониманием.

«Все нормально, в его возрасте это актуальная тема. Ничего удивительного, что он интересуется», «Простатиту наплевать, президент ты или простой работяга, Токаева можно понять», — заявили сочувствующие.

Ряд комментаторов оценили ситуацию только с технической стороны. Они отметили, что должностным лицам не стоит заходить на сомнительные сайты с официальных аккаунтов — конспирация необходима. Даже простые граждане смотрят контент для взрослых в режиме «Инкогнито».

«Что уж говорить про первых лиц государств, я уж не говорю о том, что по GPS, IP и даже просто по таргетированной рекламе шпионские службы могут вычислить местонахождение», — объяснил один из пользователей.

Сейчас комментарий Токаева удалили. Однако скрины публикации и комментариев остались и разлетелись по СМИ.