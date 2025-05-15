TikTok спрятал «Макрона с пакетиком». Поиск скандального видео ограничили

Bloomberg: TikTok принял меры по скандальному ролику с президентом Франции

Руководство TikTok приняло меры по ограничению поисковых запросов видео с главой Франции Эммануэлем Макроном и белым предметом. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Как уточнило издание, на платформе определили целую группу примерно одинаковых по содержанию роликов. Поиск по ним ограничен, но сами видео из сервиса никто не удалял.

Агентство направило запрос о цензуре того же видео руководству YouTube и X. Здесь его проигнорировали.

Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и концлер Германии Фридрих Мерц вечером 9 мая отправились на поезде в Киев. В соцсетях обратили внимание на видео журналистов из купе.

Комментаторы предположили, что европейские лидеры употребляли кокаин, так как Макрон при появлении прессы спрятал белый сверток. Позднее Елисейский дворец объяснил, что речь идет о салфетке.