Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении

Токаев: Казахстан с самого начала конфликта на Украине выступал за переговоры

В военном отношении Россию нельзя победить. Такое заявление казахстанской газете «Ана тили» сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Россия непобедима в военном отношении, а Украина надеется выстоять в конфликте против нее с помощью Запада», — констатировал он.

Токаев отметил, что с самого начала конфликта на Украине Казахстан выступал за мирные переговоры между сторонами.

«Мы не напрашиваемся в посредники по решению этого конфликта, но при необходимости всегда готовы прийти на помощь», — заключил казахстанский лидер.

Президент страны также напомнил, что с Казахстаном Россия ведет наиболее активную работу по развитию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

«Страны объединяет самая протяженная в мире сухопутная непрерывная граница. Путин наибольшее количество поездок совершил именно в Казахстан — 33. Мы часто беседуем с Путиным по телефону, находимся на постоянной связи, встречаемся в рамках международных форумов», — добавил Токаев.

В прошлый раз Путин и Токаев проводили телефонный разговор 28 декабря.