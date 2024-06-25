Точную дату поездки Аббаса в Россию уже согласовали

Ушаков: Кремль согласовал с Палестиной дату визита Аббаса в Россию

Кремль и палестинское руководство определились с датами поездки лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, стороны согласовали точные даты поездки в Москву. Раскрывать подробности визита Аббаса в Россию Ушаков не стал.

Помощник президента отметил, что Путин 27 июня встретится с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщили «Известия». Африканская делегация пробудет в России с 25 по 29 июня.

По словам Ушакова, в ближайшее время глава государства проведет множество встреч, однако переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в его планах пока нет.

Путин 3–4 июля будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. На полях мероприятия он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.