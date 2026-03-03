Точка невозврата. Стало известно, почему Иран не атакует авианосцы США

Результативный удар Ирана по авианосцу США станет точкой невозврата. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника» .

До сих пор американцы могли играть на поражение — менять риторику и переводить эскалацию в формат «контролируемого обмена» ударами. Так было в операциях против хуситов и других ближневосточных эпизодах.

«Там всегда оставалось пространство для маневра: можно было объявить цели достигнутыми, сделать паузу, перераспределить силы и быстренько замести все под ковер», — написали авторы поста.

Однако авианосец — это концентрированный символ военного присутствия США, проекция силы и гарант статуса. Прилет по такому объекту будет трактоваться как переход к открытому подрыву американского престижа.

Игнорировать атаку не получится, а слишком жесткий ответ приведет к масштабной кампании с трудно прогнозируемыми последствиями. Для главы Белого дома Дональда Трампа это смерть. Ответ американской армии повлечет полноценное втягивание в конфликт, который поддержат в США.

«И пошло-поехало. А там и Израиль со своим ядерным оружием. В такой конфигурации пространство для отката ситуации практически исчезает, и шанс, что все начнут воевать по-взрослому, возрастает кратно», — заключили авторы телеграм-канала.

Иран 3 марта атаковал американскую базу «Харир» в Эрбиле с помощью БПЛА.