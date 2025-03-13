Лукашенко заявил, что рассчитывал на благоразумие Зеленского

Лукашенко заявил, что никто не сможет обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца

В вопросе урегулирования украинского кризиса никто не сможет обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца. С таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что обе страны прекрасно знают свои интересы и цели.

Лукашенко добавил, что в ходе общения с Путиным поделился с ним мнением, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоило одуматься после скандала в Белом доме и пойти на мировую

«В этой ситуации, когда о Зеленского ноги вытерли в Белом доме и везде фактически, ему бы раскинуть мозгами, сесть — три славянских народа, всегда жили в нормальной ситуации — и договориться», — заявил президент Белоруссии.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пресс-конференции, отвечая на вопрос о временном перемирии отметил, что не против дипломатического урегулирования конфликта, но при условии, что прекращение боевых действий станет носить долговременный характер.

Он также отметил, что инициатива американской администрации не учла ряд нюансов, в частности вопрос соблюдения приостановки ведения огня. Путин пообещал, что поднимет этот вопрос на переговорах с представителями США.