«Тяжело дышал и сжимал челюсти». Президент Германии вышел из себя из-за разговора о России

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер разозлился, когда писатель Марко Мартин раскритиковал его за былую позицию в отношении России. Об этом сообщила газета Bild .

Писатель раскритиковал Штайнмайера на мероприятии, проходящем во дворце Бельвю по случаю 35-летия падения Берлинской стены. Мартин напомнил, что в бытность главой немецкого МИД тот поддерживал проект строительства газопровода «Северный поток-2». Штайнмайер вышел из себя во время речи писателя.

«Тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции», — рассказали газете очевидцы.

Позже писатель сообщил, что после Штайнмайер и вовсе утратил самообладание. По его словам, он подошел к нему, чтобы якобы прочитать нотации «с позиции своей должности».

Представитель Штайнмайера заявила, в свою очередь, что президент разговаривал с Мартином конструктивно, хоть и с противоположных позиций.

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