Европу предупредили о проблемах с поставками газа зимой

FT: зимние поставки газа в Европу под угрозой из-за нестабильности рынков

Страны Евросоюза могут столкнуться предстоящей зимой с перебоями в поставках газа. Об этом сообщила газета Financial Times.

По словам одного из трейдеров, это обусловлено нестабильностью мировых энергетических рынков.

«Сейчас газовые хранилища Европы заполнены, но достаточно нескольких перебоев в поставках, чтобы все пошло не так», — отметил он.

Также ситуацию осложнило возможное прекращение поставок трубопроводного газа в Европу через Украину после истечения в конце 2024 года срока договора о транзите российского топлива.

По словам аналитика Rabobank Флоренс Шмит, вряд ли стоит надеяться на появление альтернативных вариантов крупных поставок топлива по другим трубопроводам, поэтому большую его часть придется заменить на сжиженный природный газ.

Ранее вице-премьер России Александр Новак напомнил о готовности страны поставлять газ по ветке «Северного потока». Он отметил, что страны-партнеры об этом знают.