Названа новая обладательница титула «Мисс Земля»
Модель Джессика Лейн из Австралии победила на конкурсе «Мисс Земля»
Модель Джессика Лейн из Австралии стала победительницей конкурса «Мисс Земля». Об этом сообщили на церемонии награждения, которую транслировали на YouTube-канале мероприятия.
В конкурсе участвовали представительницы 76 стран. В финал вышли четыре победительницы — по одной на каждую стихию, самым почетным из них считается «Мисс Земля».
Обладательницей этого титула стала 21-летняя Джессика Лейн. Это первая австралийка в истории конкурса красоты «Мисс Земля», которой удалось занять первое место. Девушка учится в университете Саншайн-Коэст по направлениям журналистика и литературное творчество.
Титул «Мисс Вода» получила представительница США, исландка победила в номинации «Мисс Воздух», а перуанка — «Мисс Огонь».
Россию на конкурсе представляла 23-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка. В 2023 году она стала обладательницей короны на конкурсе «Краса России».
Ранее уроженка Перми Влада Андрианова стала первой вице-миссис на конкурсе красоты Mrs Supermodel Worldwide 2024. В финале состязания участвовали 14 конкурсанток из разных стран.