Титов: вопрос с газопроводом «Сила Сибири — 2» решится в ближайшее время

Вопрос с газопроводом «Сила Сибири — 2» решат в ближайшее время. Об этом ТАСС заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.

«Пресса писала о „Силе Сибири — 2“, которую до сих пор не подписали. Но я могу сказать как сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы: вопрос в технических проблемах», — сказал он.

Титов уточнил, что вопрос заключается больше в принятии правильного решения о маршруте прохождения и логистике газопровода.

Спецпредставитель добавил, что необходимо сопоставить два ключевых фактора — обеспечение надежности и безопасности маршрута, а также минимизацию расходов на строительство.

В мае официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прогрессе в переговорах с руководством Китая по газопроводу «Сила Сибири — 2».