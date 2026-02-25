«Нагло лгал». Советник Трампа предъявил претензию главе Apple

Советник Трампа Наварро обвинил главу Apple Кука во лжи о переносе производства

Гендиректор Apple Inc. Тим Кук лгал о переносе производства в США. Такое заявление сделал советник Белого дома по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро, чьи слова привела газета The New York Post .

Накануне Кук сообщил, что Apple твердо привержена будущему производству в Соединенных Штатах и начнет выпускать Mac mini в Хьюстоне.

«В первый президентский срок пребывания Дональда Трампа у власти ему позволили избежать последствий — ведь он пообещал фактически перенести производство iPhone из Китая сюда, однако нагло солгал», — заявил Наварро.

Он добавил, что Кук снова врет — это вполне обычное дело. Советник Трампа назвал главу Apple королем обхода пошлин.

В октябре 2025 года сообщалось, что Тим Кук может покинуть Apple.