Тим Кук может покинуть пост главы Apple
Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус
В руководстве Apple ожидаются масштабные перестановки, генеральный директор Тим Кук может покинуть компанию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По информации источника, вероятным преемником Куку считается глава отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус.
При этом сам Кук, которому в ноябре исполнится 65 лет, продолжит работу в качестве председателя совета директоров.
«Такая преемственность станет особенно важной, если президент США Дональд Трамп продолжит находиться у власти до начала 2029 года», — отметил автор материала Марк Гурман.
Журналисты также обратили внимание, что в последнее время Тернус часто выступает от лица компании. Также он пользуется личным доверием Кука.
В декабре 2024 года Кук отмечал, что покинет Apple, когда это ему подскажет «голос в голове». Он работает в компании с 1998 года.