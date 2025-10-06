Тим Кук может покинуть пост главы Apple

В руководстве Apple ожидаются масштабные перестановки, генеральный директор Тим Кук может покинуть компанию. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По информации источника, вероятным преемником Куку считается глава отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус.

При этом сам Кук, которому в ноябре исполнится 65 лет, продолжит работу в качестве председателя совета директоров.

«Такая преемственность станет особенно важной, если президент США Дональд Трамп продолжит находиться у власти до начала 2029 года», — отметил автор материала Марк Гурман.

Журналисты также обратили внимание, что в последнее время Тернус часто выступает от лица компании. Также он пользуется личным доверием Кука.

В декабре 2024 года Кук отмечал, что покинет Apple, когда это ему подскажет «голос в голове». Он работает в компании с 1998 года.