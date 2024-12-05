Глава Apple Тим Кук отказался покидать свой пост

Wired: глава Apple Кук уйдет на пенсию, когда ему подскажет голос в голове

Руководитель корпорации Apple Тим Кук не оставит свой пост, чтобы уйти на пенсию, пока не «услышит внутренний голос». Об этом предприниматель рассказал в беседе с изданием Wired.

В ходе разговора журналист Стивен Леви задал 64-летнему Куку вопрос о его планах на пенсию. В ответ глава Apple озвучил условие для завершения работы в Apple.

«Я буду работать, пока голос в моей голове не скажет: „Пора“», — сказал он.

По словам миллиардера, он начнет искать преемника, когда примет окончательное решение об уходе из компании. Кук отметил, что ему трудно представить свою жизнь без Apple, где он работает с 1998 года.

Также глава корпорации выразил уверенность, что Apple будут долго помнить за «замечательные продукты, которые изменили мир».

Ранее Тим Кук дал интервью ведущему вечернего шоу Джимми Фэллону, прогуливаясь по Нью-Йорку. В ходе беседы телезвезда и руководитель IT-гиганта встречали случайных прохожих, которые на самом деле были охранниками или проплаченной массовкой.