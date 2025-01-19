TikTok заработал в США

Платформа TikTok возобновила работу в США после заявления избранного президента Дональда Трампа о планах снять запрет. Об этом сообщила пресс-служба сервиса в соцсети X.

«По соглашению с провайдерами TikTok занимается восстановлением работы сервиса. Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и гарантий для наших провайдеров», — отметили в сообщении.

Сейчас сайт TikTok.com открывается, но, когда пользователь совершает переход по ссылке для загрузки приложения, магазин Apple указывает, что оно недоступно в регионе Соединенных Штатов.

Видеоплатформа перестала открываться у американцев утром 19 января. После этого Трамп заявил, что 20 января издаст указ о паузе исполнения закона о запрете TikTok, чтобы заключить соглашение с социальной сетью.

Ранее Верховный суд США ответил отказом TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории страны в силу с 19 января. Избранный президент США заявлил, что он решит вопрос с судьбой TikTok.