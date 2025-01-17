TikTok захотел стать спонсором вечеринки в честь Трампа

Politico: TikTok потратит 50 тысяч долларов на вечеринку в честь Трампа

TikTok станет спонсором вечеринки по случаю инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico .

Затраты на вечеринку, предположительно, составят 50 тысяч долларов, а пройдет она 19 января в ресторане в центре Вашингтона.

Вопрос возможной блокировки соцсети в США стоит достаточно долгое время. По данным Associated Press, его предстоит решать уже администрации Трампа. Сам новый глава Белого дома хочет сохранить работу сервиса и, предположительно, подпишет указ, приостанавливающий действие закона, по которому соцсеть должна будет продать платформу или перестать работать в стране.

При этом гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу получил приглашение в Вашингтон на инаугурацию нового президента США и планирует ее посетить.