Судьбу TikTok в США предстоит решить администрации Трампа
Associated Press: администрация Байдена не будет решать вопрос блокировки TikTok
Судьбу социальной сети TikTok в США будет решать администрация избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщило американское издание Associated Press.
Один из чиновников действующей администрации Белого дома рассказал, что президент Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok, который должен вступить в силу за день до того, как он покинет свой пост. Вопрос блокировки будет решать Трамп.
«Уходящая администрация оставляет выполнение закона и потенциальное обеспечение соблюдения запрета Трампу», — рассказал он.
Судьбу соцсети будет решать 19 января Верховный суд страны. Дональд Трамп хочет предотвратить блокировку видеосервиса.
По некоторым данным, политик после вступления в должность планирует подписать указ, приостанавливающий на 60-90 действие закона, по которому ByteDance должна либо продать платформу, либо прекратить ее деятельность в США.
Ранее стало известно, что генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января.