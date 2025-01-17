Судьбу TikTok в США предстоит решить администрации Трампа

Судьбу социальной сети TikTok в США будет решать администрация избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщило американское издание Associated Press .

Один из чиновников действующей администрации Белого дома рассказал, что президент Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok, который должен вступить в силу за день до того, как он покинет свой пост. Вопрос блокировки будет решать Трамп.

«Уходящая администрация оставляет выполнение закона и потенциальное обеспечение соблюдения запрета Трампу», — рассказал он.

Судьбу соцсети будет решать 19 января Верховный суд страны. Дональд Трамп хочет предотвратить блокировку видеосервиса.

По некоторым данным, политик после вступления в должность планирует подписать указ, приостанавливающий на 60-90 действие закона, по которому ByteDance должна либо продать платформу, либо прекратить ее деятельность в США.

Ранее стало известно, что генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января.