TikTok подал в суд на США из-за возможного запрета | 360°

Мир 08 мая 2024, 11:56 TikTok подал в суд на США из-за возможного запрета TikTok оспорит планы властей США по запрету сервиса в стране РИА «Новости»

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Сервис TikTok подал в суд на Белый дом из-за возможного запрета в стране. Заявление от компаний TikTok Inc. и ByteDance Ltd против генерального прокурора США Меррика Гарланда разместили на сайте Апелляционного суда округа Колумбия.

Закон, подписанный американским президентом Джо Байденом 24 апреля, требует, чтобы компания продала платформу корпорации, не принадлежащей Китаю, в течение 270 дней, чтобы избежать запрета на деятельность в стране.

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В документе TikTok и ByteDance указали на нарушение прав пользователей, гарантированных Первой поправкой конституции.

«Впервые в истории конгресс принял закон, в рамках которого намеревается закрыть одну конкретную площадку обмена мнениями, введя общенациональный запрет. Это помешает американцам участвовать в жизни уникального онлайн-сообщества, которое насчитывает более миллиарда человек по всему миру», — сообщили в иске.

В Белом доме пока не прокомментировали ситуацию.

Приложение TikTok может вернуться на российский рынок в самое ближайшее время. Сейчас разработчики тестируют алгоритмы модерирования.