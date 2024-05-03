Основатель LiveInternet Клименко: в скором времени TikTok может вернуться на российский рынок | 360°

Общество 03 мая 2024, 16:45 Основатель LiveInternet Клименко: в скором времени TikTok может вернуться на российский рынок

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Приложение TikTok может вернуться на российский рынок в самое ближайшее время. Как сообщил ИА НСН основатель LiveInternet Герман Клименко, сейчас разработчики тестируют алгоритмы модерирования.

Ранее СМИ писали, что пользователям iOS и Android в России стал доступен просмотр роликов в соцсети, у них появилась возможность выкладывать собственные видео.

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«У них нет никаких особых возражений по поводу требований России. Их задача — обеспечить исполнение. Поэтому, думаю, что это просто тестирование тех или иных протоколов», — сказал эксперт.

Клименко добавил, что возвращение приложения на отечественный рынок скажется на индустрии крайне благоприятно.