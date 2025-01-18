TikTok назвал дату возможного прекращения работы в США

Видеоплатформа TikTok объявила, что с 19 января прекратит работать в США, если не получит гарантий от уходящей администрации президента Джо Байдена. Об этом пресс-служба сервиса сообщила на странице в социальной сети X.
«Опубликованные заявления Белого дома не содержали никаких гарантий поставщикам услуг, чья работа необходима для доступности сервиса TikTok. Будем вынуждены прекратить работу 19 января, если администрация Байдена не выступит с четким заявлением и гарантирует неисполнение закона», — заявили в TikTok.
По законодательству США загрузившие и установившие приложение до 19 января пользователи могут продолжать пользоваться TikTok. Однако хостинг-провайдеры и магазины приложений могут привлечь к ответственности, если они продолжат предлагать клиентам услуги платформы. За каждого пользователя Минюст может наложить штраф до пяти тысяч долларов.