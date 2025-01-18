TikTok назвал дату возможного прекращения работы в США

Видеоплатформа TikTok объявила, что с 19 января прекратит работать в США, если не получит гарантий от уходящей администрации президента Джо Байдена. Об этом пресс-служба сервиса сообщила на странице в социальной сети X .

«Опубликованные заявления Белого дома не содержали никаких гарантий поставщикам услуг, чья работа необходима для доступности сервиса TikTok. Будем вынуждены прекратить работу 19 января, если администрация Байдена не выступит с четким заявлением и гарантирует неисполнение закона», — заявили в TikTok.

По законодательству США загрузившие и установившие приложение до 19 января пользователи могут продолжать пользоваться TikTok. Однако хостинг-провайдеры и магазины приложений могут привлечь к ответственности, если они продолжат предлагать клиентам услуги платформы. За каждого пользователя Минюст может наложить штраф до пяти тысяч долларов.

Днем ранее Верховный суд США поддержал бан TikTok на территории страны.