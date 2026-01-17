Тихановская задумала переехать из Литвы в Польшу вместе с командой
«Sputnik Литва»: Тихановская рассматривает переезд из Литвы в Польшу
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская планирует перевезти свой офис из Литвы в Польшу. Информацию об этом опубликовал портал «Sputnik Литва».
По данным издания, команда политика объяснила возможный переезд решением литовских властей снизить уровень охраны Тихановской. Сейчас ее сопровождают сотрудники полиции, тогда как раньше охрана находилась в ведении Службы безопасности руководства. Это подразделение отвечает за защиту высших должностных лиц литовского государства, включая президента Гитанаса Науседу.
Команда Тихановской пока обсуждает детали и не приняла окончательное решение. Источники журналистов не исключили, что они сохранят часть инфраструктуры в Вильнюсе, но ключевые структуры переедут в Польшу.
В конце 2025 года офис Тихановской в Литве приостановил работу. Советник по национальной безопасности Литвы Кястутис Будрис тогда заявил, что власти решили снизить уровень охраны политика.