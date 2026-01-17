Тихановская задумала переехать из Литвы в Польшу вместе с командой

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская планирует перевезти свой офис из Литвы в Польшу. Информацию об этом опубликовал портал « Sputnik Литва ».

По данным издания, команда политика объяснила возможный переезд решением литовских властей снизить уровень охраны Тихановской. Сейчас ее сопровождают сотрудники полиции, тогда как раньше охрана находилась в ведении Службы безопасности руководства. Это подразделение отвечает за защиту высших должностных лиц литовского государства, включая президента Гитанаса Науседу.

Команда Тихановской пока обсуждает детали и не приняла окончательное решение. Источники журналистов не исключили, что они сохранят часть инфраструктуры в Вильнюсе, но ключевые структуры переедут в Польшу.

В конце 2025 года офис Тихановской в Литве приостановил работу. Советник по национальной безопасности Литвы Кястутис Будрис тогда заявил, что власти решили снизить уровень охраны политика.