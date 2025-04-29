В Берлин на празднование Дня Победы пригласили «расплодившихся, как тифозные гниды, бандеро-нацистов». Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание.Первые».

«Сегодня, как известно, в Берлин пригласили для участия в торжествах расплодившихся, как тифозные гниды, бандеро-нацистов, а не представителей России», — подчеркнул политик.

Он назвал это абсолютным запредельным цинизмом — такое забывать нельзя. Медведев добавил, что день капитуляции Японии во Второй мировой войне США праздной с «большей помпой».

«Бессмысленные ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали для американцев знаком настоящего возмездия», — заявил зампред Совбеза.

Он также заявил, что в Германии политическую повестку дня «оккупировали русофобы» и приверженцы милитаризма: председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус. Их родственники состояли в рядах Вооруженных сил Германии.