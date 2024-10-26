The Washington Post впервые за 36 лет объявила о нейтралитете на президентских выборах

Льюис: WP впервые за 36 лет не поддержит ни одного кандидата в президенты США

Американская газета The Washington Post объявила о нейтралитете на президентских выборах, впервые за последние 36 лет отказавшись поддерживать кого-либо из нынешних кандидатов на пост главы США. Об этом заявил издатель и главный исполнительный директор издания Уильям Льюис.

«The Washington Post не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты на этих выборах. И ни на каких других президентских выборах в будущем. Мы возвращаемся к своим истокам и не поддерживаем кандидатов в президенты», — написал он.

Льюис отметил, что редакция газеты писала еще в 1960 году, что не станет поддерживать ни одного из кандидатов в президентской кампании. По его словам, это было разумное решение для независимой газеты в столице страны. Но в 1976 году газета изменила свою давнюю политику и поддержала Джимми Картера на посту президента. Издатель подчеркнул, что до этого момента у них «все было правильно, и к этому мы и возвращаемся».

Льюис выразил уверенность, что читатели газеты смогут самостоятельно принять решение, за кого им проголосовать на президентских выборах, а задача газеты — оставаться независимой и впредь.

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