Тестовый запуск Starship подверг опасности самолеты с пассажирами

Тестовый запуск космического корабля Starship компании SpaceX подверг большой опасности несколько пассажирских самолетов, следовавших по маршруту над Карибским морем. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal , в распоряжении которой оказались документы Федерального управления гражданской авиации США.

Когда со Starship произошло ЧП, SpaceX не уведомила управление о взрыве сразу, воспользовавшись горячей линией. Диспетчеры не получили информацию об обломках и не могли предупредить пилотов об опасных зонах.

В рискованной ситуации оказались три воздушных судна, на борту которых находились 450 человек.

Ранее стало известно, что ускоритель новой ракеты американского предпринимателя Илона Маска взорвался на испытаниях.