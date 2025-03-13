Теща вице-президента США ударилась в инклюзивность

Теща вице-президента США Джей Ди Вэнса, Лакшми Чилукури, продвигает политику инклюзивности, разнообразия и равенства (DEI), против которой борется ее зять. Об этом сообщил телеканал CBS .

Чилукури занимает должность проректор Шестого колледжа Калифорнийского университета в Сан-Диего. Она помогла создать пилотный курс по этнической принадлежности, расе и полу в медицине и биологии, с гордостью писала о приверженности учебного заведения к разнообразию», — отметили журналисты.

Сам Вэнс в комментарии телеканал выразил негативное отношение к DEI-инициативам. При этом он отметил, что любит тещу и смиряется с разногласиями во взглядах, как поступают «99% граждан США».

Ранее американцы признались, что их поддержка прав трансгендеров* в США «зашла далеко». Опрос провели журналисты Associated Press.

* Движение ЛГБТ запрещено в России.