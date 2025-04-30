Террористы с Ближнего Востока решили пойти по стопам Гитлера

Бывшие соратники Гитлера, которые сбежали от правосудия на Ближний Восток, помогли построить силовые структуры в некоторых странах региона. Об этом в беседе с News.ru рассказала политолог-исламовед Галина Хизриева.

«В результате мы видим сейчас на Ближнем Востоке ту картину, что, по сути дела, нацистские сети, или с элементами нацизма, используют методики, взятые у нацистов», — сказала она.

Эксперт отметила, что сегодня на Ближнем Востоке отчетливо прослеживается влияние нацистских методик. Действия местных радикалов практически дословно повторяют практики Третьего рейха. Даже риторика современных джихадистов перекликается с лозунгами нацистской Германии.

Также Хизриева отметила, что современный террористический интернационал, маскируясь под исламские ценности, фактически воспроизводит старую нацистскую модель.

Ранее историк Борис Долгов заявил, что лидеры России и Ирана намерены восстановить баланс сил на Ближнем Востоке. Они подписали закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.