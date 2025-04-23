Историк Долгов: Россия и Иран намерены восстановить баланс сил на Ближнем Востоке

Лидеры России и Ирана подписали закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве ради восстановления баланса сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Эксперт указал, что недавно сложившийся расклад усилил позиции США, Турции и Израиля, ослабив влияние Ирана. Поэтому стратегический союз с Москвой важен Тегерану для сохранения влияния в регионе. Иран остается самодостаточной страной, однако вынужден искать союзников, подчеркивая важность новой политики США.
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