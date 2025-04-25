Президент Украины Владимир Зеленский снова солгал американскому лидеру Дональду Трампу, когда заявил, что Крым можно вернуть дипломатическим путем. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале.

«Это говорит террористическое чудовище, которое истребляет даже жителей оставшейся части Украины, своих собственных сограждан, тех, кто поверил его словам о мире в ходе предвыборной кампании!» — написала она.

Захарова подчеркнула, что дипломатия Зеленского заключается в убийствах, лжи, терроризме и подлости. Дипломат предположила, что глава киевского режима будет пытаться вернуть Крым силой. Для этого он устроит террор жителей полуострова и атаку на Крымский мост, чтобы требовать еще больше оружия от союзников.

Захарова напомнила, что Зеленский уже неоднократно врал Трампу, например, своим обещаниями соблюдать пасхальное перемирие. Однако ВСУ нарушили режим и использовали для атак американское вооружение, чем подставили США.