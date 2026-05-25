Число погибших при подрыве поезда в Пакистане увеличилось до 47

Количество погибших при подрыве поезда на юго-западе Пакистана возросло до 47, раненых — почти 100. Об этом сообщил источник агентства Xinhua в спасательных службах.

Журналисты отметили, что в результате ЧП в городе Кветта (провинция Белуджистан) пострадало минимум 98 человек, среди которых 20 военных. По данным собеседника агентства, взрывчатку активировал смертник.

До этого газета Pakistan Observer сообщила о 24 погибших и более 50 раненых в результате происшествия. Ответственность за ЧП на себя взяла запрещенная в Пакистане сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана».

По данным агентства Associated Press of Pakistan, взрыв прогремел около Чаман-Пхатак на железной дороге, когда там ехал пассажирский поезд. В итоге три вагона сошли с рельсов, два из них опрокинулись. Также получили повреждения находившиеся поблизости автомобили и постройки.