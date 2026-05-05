«Термос-убийца» полностью лишил зрения трех человек

Три случая потери зрения из-за дефекта в термосе зафиксировали в США

В США дефект в термосе привел к полной потере зрения у трех человек. Об этом сообщило издание Oddity Central .

Покупатели пожаловались, что крышки китайских устройств бренда Thermos вылетают под давлением и причиняют серьезные травмы.

Проверка выяснила, что в нескольких линейках устройств есть конструктивная проблема. Термосы не оснастили клапанами для сброса давления, поэтому при долгом хранении горячего пробка может вылететь на большой скорости.

Всего из-за дефекта ранения уже получили 27 покупателей, у трех из них констатировали полную потерю зрения.

