«Страна.ua»: разговор Трампа и Путина обнаружил для Зеленского две угрозы

После беседы президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом перед главой киевского режима Владимиром Зеленским остро встали две внутренние угрозы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Авторы статьи назвали одной из угроз тезис о некомпетентности Зеленского, из-за которой политическим силам Украины придется разрешить сформировать правительство национального единства. Эту идею активно продвигают экс-президент Петр Порошенко и ряд чиновников, связанных с демократами из США.

«Второй внутренней угрозой Зеленскому называют тему о том, что он лично является препятствием для подписания перемирия с Россией», — указали в публикации.

Журналисты предположили, что офис главы киевского режима пока способен контролировать эти угрозы. Однако, если ситуация на поле боя будет и дальше ухудшаться для ВСУ, Зеленскому станет сложнее контролировать ситуацию.

После беседы с Путиным Трамп передал сути разговора Зеленскому и главам Франции, Великобритании, Германии, Финляндии, Италии и Еврокомиссии. Итоги разговора президентов России и США шокировали европейских лидеров.