Теракт в Афганистане унес жизни шестерых человек

Khaama Press: шесть человек погибли и 13 пострадали при теракте в Афганистане

Шесть человек погибли и 13 пострадали при теракте в Кабуле в Афганистане. Об этом сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на заявление официального полицейского представителя Халида Задрана.

По его словам, теракт произошел в шестой зоне безопасности Кабула в районе Кала-э-Бахтиар. Террорист-смертник использовал взрывчатку. Из-за взрыва умерли шесть человек, 13 получили ранения. Их отправили в больницу. Сейчас полицейские занимаются расследованием происшествия.

Ранее теракт случился в немецком городе Золингене. Мужчина напал на гостей праздника по случаю 650-летия получения Золингеном городских прав. В результате происшествия погибли три человека. Подозреваемый в совершении теракта сам сдался полицейским. Он пришел к правоохранителям через 26 часов после случившегося.