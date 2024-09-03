Теракт в Афганистане унес жизни шестерых человек

Khaama Press: шесть человек погибли и 13 пострадали при теракте в Афганистане

Фото: Freepik

Шесть человек погибли и 13 пострадали при теракте в Кабуле в Афганистане. Об этом сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на заявление официального полицейского представителя Халида Задрана.

По его словам, теракт произошел в шестой зоне безопасности Кабула в районе Кала-э-Бахтиар. Террорист-смертник использовал взрывчатку. Из-за взрыва умерли шесть человек, 13 получили ранения. Их отправили в больницу. Сейчас полицейские занимаются расследованием происшествия.

Ранее теракт случился в немецком городе Золингене. Мужчина напал на гостей праздника по случаю 650-летия получения Золингеном городских прав. В результате происшествия погибли три человека. Подозреваемый в совершении теракта сам сдался полицейским. Он пришел к правоохранителям через 26 часов после случившегося.

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